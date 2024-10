Chiusa l’indagine su Chiara Ferragni l’accusa dei pm | Così ha truffato gli acquirenti con 27 post ingannevoli Nessun legame con le donazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Artifizi” e “raggiri” che hanno finito per indurre in errore glie procurare un “ingiusto profitto” per un totale di circa 2 milioni di euro alle società dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo. I comunicati stampa e isu Instagram dierano “pubblicità ingannevole” e diffondevano “informazioni fuorvianti” sullebenefiche associate al pandoro Balocco e alle uova di pasqua Dolci Preziosi, entrambi “limited edition” marchiati dalla star del web.