Appello bipartisan alla Regione | Aiutare le famiglie coi libri di testo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da un’interpellanza di ‘Costruiamo il futuro con te’ sui tempi troppo lunghi per ottenere i contributi regionali per idie che chiedeva al comune di anticiparli,proposta, nata in quel momento ed estemporanea, del sindaco Davide Bergamini, che ha messo d’accordo maggioranza e opposizione. Succede anche questo a Vigarano, quando si parla di aiuti allein difficoltà si riesce a trovare un linguaggio che unisce. "Scriviamo una lettera– ha proposto il sindaco Davide Bergamini – fatta da tutti noi, dove segnaliamo che c’è una discrepanza temporale troppo grande tra la richiesta dei contributi per idie l’erogazione. E chiediamo se sia possibile anticiparli". E l’idea ha convinto.