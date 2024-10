Antiterrorismo Ribolla e Calderoli sull’arresto del 22enne ad Alzano | Minaccia viva basta buonismi verso chi predica odio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Spero che, dopo questo ennesimo epis, si dicae aperture inutili nei confronti di chil’contro la cultura occidentale”: così Alberto, vicepresidente del Consiglio comunale di Bergamo e consigliere della Lega, in seguito all’arresto di un cittadino egiziano di 22 anni sospettato di terrorismo e di voler colpire a stretto giro la chiesa di Sant’Alessandro in Colonna in centro città. “Un plauso enorme alle forze dell’ordine che l’hanno arrestato – spiega– Questa notizia gravissima ci porta a riflettere, ancora una volta e in modo ancora più profondo, toccandoci così direttamente, sul fatto se sia opportuno continuare a chiudere gli occhi come fanno le amministrazioni di centrosinistra di fronte a queste azioni criminali. Grazie alla prontezza delle forze dell’ordine questo attentato è stato sventato.