? Pronostico Inter-Torino | info match e probabili formazioni

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si affrontano in una sfida importante per consolidare le rispettive posizioni di alta classifica. I nerazzurri, reduci da successi in campionato e Champions League, ospitano unvoglioso di riscatto dopo la sconfitta con la Lazio. Sabato 5 ottobre 2024, ore 20:45Stadio Giuseppe Meazza, Milano Analisi Prepartita: Inarrestabile in attacco, difesa da sistemare L’arriva a questa sfida con il morale alto, grazie alla vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa Belgrado in Champions League. In campionato, i nerazzurri sono reduci dal successo esterno per 3-2 contro l’Udinese, e si trovano al terzo posto in classifica con 11 punti dopo 6 giornate, a soli 2 punti dalla capolista Napoli.