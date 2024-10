Verso Fiorentina-Milan Strahinja Pavlovic al posto di uno tra Gabbia-Tomori | e a centrocampo?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024)torna dal primo minuto aldi uno tra: novità anche aCambiamenti per Paulo Fonseca in vista della gara di campionato contro la. Messa in archivio anche la seconda giornata di Champions League, i rossoneri sono già al lavoro per preparare il nuovo impegno che sarà a Firenze contro i Viola di Raffaele Palladino. Per l’occasione, il tecnico portoghese dovrebbe optare per delle rotazioni. In difesa, infatti, dovrebbe rivedersi, messo un po’ da parte nelle ultime uscite del Diavolo. Il centrale serbo aveva cominciato molto bene la sua avventura in rossonero, anche con un grande goal nella sfida contro la Lazio. L’esplosione di, però, ha cambiato le rotazioni e le gerarchie in casa. Contro la, quindi, dovrebbe vedersi l’ex Salisburgo dal primo minuto.