Uomini e Donne le anticipazioni della puntata di oggi 3 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024), giovedì 3, va in onda ladi “” su Canale 5 alle ore 14:45, il popolare dating show che rappresenta uno dei programmi di punta più longevi di Maria De Filippi. Cosa succederà nellaodierna? LediNelladiMaura, l’ex fidanzata di Gianluca, torna nel programma perché vuole conoscere Mario che, a sua volta, accetterà dà avviare una nuova frequentazione con lei. In programma anche le esterne di Francesca e soprattutto la lite tra Mario e Armando. Come già anticipato laè in programma, giovedì 3, su Canale 5 alle ore 14:45, ma è possibile seguirla anche in live streaming dall’app Mediaset Infinity oppure su Witty Tv.