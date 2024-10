Una maglia una storia… Il Prato 1987-88 con la presidenza dei record

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladel-88 Terza tappa del nostro viaggio toscano. Per questo appuntamento ci spostiamo in un capoluogo famoso per l’industria tessile, vale a dire, con unadavvero particolare della stagione-88. Ilvanta tuttora lapiù longeva della storia, essendo stato proprietà dal 1979 al 2021 della famiglia Toccafondi ed in particolare del presidente Paolo Toccafondi. Quest’ultimo, dapprima visto come il salvatore della patria, portando entusiasmo e persone allo stadio Lungobisenzio (addirittura 12000 in alcune gare di cartello), creò poi, con il passare degli anni, un clima di disaffezione nella città toscana, tanto che ilera soprannominato come la “Toccafondese”.