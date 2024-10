Terrore all’aeroporto di Brindisi | va a fuoco l’aereo pronto a decollare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mattinata diper i 184 passeggeri che questa mattina 3 ottobre, verso le 8:30, si erano imbarcati su un aereo Ryanair in partenza dacon destinazione Torino, dove si è verificato un principio di incendio che si è propagato da un motore. Aereo in fiamme sulla pista Come riportato daReport, era tuttoper il decollo delche stava effettuando la consueta fase di prerollaggio in pista. Mancava poco per la partenza, ma improvvisamente si sono sprigionate delle fiamme dal motore destro. I sei membri dell’equipaggio subito si sono attivati per consentire ai passeggeri di scendere tramite gli scivoli d’emergenza, un’operazione che si è svolta senza problemi e senza feriti. Sul luogo dell’incendio sono sopraggiunti anche i vigili deldel distaccamento aeroportuale, che sono riusciti a domare le fiamme.