Tajani | In arrivo voli speciali dal Libano con 180 italiani Poi zittisce Renzi che va ‘fuori tema’

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Riflettori puntati sulla crisi mediorientale, la polveriera libanese e il ruolo della missione Unifil oggi al Senato per il question time rivolto al ministro degli Esteri Antonio, che nel pomeriggio ha poi incontrato papa Francesco (“Abbiamo avuto una lunga conversazione sui temi internazionali e sugli sforzi per la pace”). “L’escalation delle ultime ore ha aumentato significativamente il rischio di un conflitto regionale su vasta scala”, ha detto il titolare della Farnesina rispondendo alle interrogazioni.al Senato: tenere aperti tutti i canali “Il governo italiano, in qualità di presidente del G7, sta lavorando a tutti i livelli per evitare un ulteriore aggravamento della crisi in Medio Oriente. La via diplomatica è l’unica che può fermare una spirale di violenza e instabilità.