Spal in Romagna formazione da decifrare Bassoli titolare dubbio sul centravanti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra acciaccati, infortunati e squalificati, a Rimini mister Dossena non potrà certo schierare la migliorpossibile. Se non altro, dal centro sportivo Fabbri è giunta una – forse l’unica – buona notizia per il tecnico biancazzurro che ha recuperato Calapai. Il difensore proveniente dalla Casertana è arrivato a Ferrara per diventare il punto di riferimento nel ruolo di terzino destro, peccato che tra il turno di squalifica che ha dovuto scontare appena tesserato e l’infortunio rimediato a Sestri Levante finora abbia giocato una partita e mezza. Calapai è tornato in gruppo, ma la sua presenza in campo allo stadio Neri è un grande punto interrogativo. Per non rischiare una ricaduta (il problema era di natura muscolare) è possibile infatti che venga confermato Bruscagin, ma un decisione definitiva verrà presa subito prima del fischio d’inizio.