Sesto Calende ferito alla gola da un colpo di pistola | ipotesi regolamento di conti

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Varese) – Agguato armato a, ungrave. Il fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, poco prima delle 18. Un uomo ha fatto fuoco in via Pasturazza, nella frazione di Lisanza del paese all’estremità meridionale del lago Maggiore, proprio nei pressi di una spiaggia. Un altro uomo è rimasto a terra, colpitoda un proiettile. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, chiamati dagli operai di un vicino cantiere navale richiamati dallo sparo, con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, oltrepolizia locale che ha circoscritto l’area. Il, cittadino italiano di origini straniere, è stato intubato e trasportato in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri che si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore, il quale si è datofuga dopo aver fatto fuoco.