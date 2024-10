Salerno, arrestato Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum per turbativa d’asta e corruzione, 'l'uomo delle fritture' di De Luca (Di giovedì 3 ottobre 2024) In provincia di Salerno è stato arrestato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (in passato già sindaco di Torchiara e di Agropoli, nel Cilento), nell’ambito di un’indagine per turbativa d’asta e corruzione. È noto dal 2016 come 'l'uomo delle fritture' a causa di un audio emerso durante la cam Ilgiornaleditalia.it - Salerno, arrestato Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum per turbativa d’asta e corruzione, 'l'uomo delle fritture' di De Luca Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 3 ottobre 2024) In provincia diè statodi(in passato giàdi Torchiara e di Agropoli, nel Cilento), nell’ambito di un’indagine per. È noto dal 2016 come 'l'' a causa di un audio emerso durante la cam

Franco Alfieri sospeso da sindaco di Paestum e presidente della Provincia di Salerno. Lunedì l’interrogatorio - Franco Alfieri è stato sospeso dalla carica di sindaco di Capaccio Paestum e da quella di presidente della Provincia di Salerno dopo l'arresto in un'inchiesta su presunti appalti truccati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Salerno - arrestato Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum per turbativa d’asta e corruzione - 'l'uomo delle fritture' di De Luca - È noto dal 2016 come 'l'uomo delle fritture' a causa di un audio emerso durante la cam . In provincia di Salerno è stato arrestato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (in passato già sindaco di Torchiara e di Agropoli, nel Cilento), nell’ambito di un’indagine per turbativa d’asta e ... (Ilgiornaleditalia.it)

Chi è Franco Alfieri - sindaco arrestato a Salerno e qual è la storia delle fritture con De Luca - Franco Alfieri, sindaco di Agropoli e poi di Capaccio-Paestum, politicamente fedelissimo di Vincenzo De Luca, deve proprio a lui l'appellativo di "uomo delle fritture"Continua a leggere . (Fanpage.it)