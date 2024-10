Presentat' arm al generale Molinari destituito da Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La finanza, e persino nel suo piccolo l’editoria, hanno tempi che il cuore non conosce. Ma destituire, mentre è impegnato sul campo del giorno più lungo d’Israele, il direttore-in chief, e farlo per giunta alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, mentre piovono missili da Teheran e cazzate opinionistiche di ogni calibro e anche più mortali da ogni pertugio d’Italia, be’, questo dispiace un po’. Ha quasi l’aria, ma siamo sicuri involontaria, delle mostrine strappate in mezzo alla piazza d’armi. E allora l’onore delle armi vogliamo rendere a Maurizio, direttore di guerra, e che guerre, militare nella fedeltà all’obiettivo.