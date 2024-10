Parco della Stazione ok al progetto esecutivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue spedito l’iter per la realizzazione deldi Borgo Ferrovia. La giunta Nargi, su propostafascia tricolore di Avellino, ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’ottenimento del finanziamento da circa 13 milioni di euro che servirà per trasformare l’area Est di Avellino, ammodernando laferroviaria, in un grande corridoio ecologico che dialogherà con il contiguodel Fenestrelle. Dopo aver ottenuto dal Governo i fondi per la progettazione, affidata al prestigioso studio “Bargone e associati”, di Roma, l’ha approvato gli elaborati costituenti ildefinitivo-di “Italia City Branding 2020,per un turismo sostenibile” ed impresso un’ulteriore accelerazione.