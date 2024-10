Paola Egonu arrendersi mai | buona la seconda

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è un vocabolo da non prendere minimamente in considerazione: avanti tutta, ci si riprova. Neanche il tempo di portarlo a termine, che già qualcuno, purtroppo, lo aveva completamente deturpato. Un gesto grave, gravissimo, un vero e proprio oltraggio ai valori e ai principi che quello stesso murales si prefissava di predicare. Questa la fine che ha fatto, la scorsa estate, l’opera che l’artista Laika aveva realizzato davanti alla sede del Coni di Roma, in via Tiziano.è stata la leader della Nazionale azzurra di pallavolo (LaPresse) – Ilveggente.itIl murales, arrivato poco dopo la vittoria dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi, aveva come protagonista, nel caso qualcuno non lo ricordasse, la vera trascinatrice della squadra azzurra.