Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre 2024 | inversione di rotta per Gemelli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'diFox del 4parla del transito della Luna in Scorpione, destinato a rimestare delle faccende nella vita di molti segni zodiacali. È il giorno di San Francesco, patrono d'Italia. Il celebre astrologo italiano è pronto ad anticipare cosa potrebbe accadere, permettendo di limitare eventuali problematiche. Senza indugiare troppo, scopriamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 3, osservando anche il proprio ascendente zodiacale al fine di ottenere unaccurato.diFox: Ariete, Toro,Ariete - L'diFox dell'Ariete invita ad essere pazienti, soprattutto sul lavoro. Con Mercurio in opposizione sarà bene non scherzare per minimo dieci giorni. Ci sono delle distanze da accorciare.