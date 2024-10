Nuovi contatori del gas a Legnano | È gratuito non aprite la porta a chi chiede soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Milano) – Se chiedono, non fateli entrare: si tratta di impostori e non di tecnici. Riprende sul territorio dila sostituzione di tutti i vecchie Aemme linea distribuzione, che ha incaricato un’azienda specializzata perre a termine questo compito, non ha potuto fare altro che avvertire gli utenti delle modalità con cui avverrà l’operazione anche perché proprio il trucco del falso tecnico del gas è quello più utilizzato dai truffatori per entrare nelle abitazioni dei legnanesi.