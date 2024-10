No dai non fateli entrare Grande Fratello tre nomi ‘in vista’ ma chissà se graditi dal pubblico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I tentativi di integrare ex volti di Temptation Island nelnon sono stati fruttuosi durante la scorsa edizione del reality, ma Alfonso Signorini sembra intenzionato a puntare sui concorrenti dell’attuale stagione. Secondo alcune indiscrezioni, in particolare quelle riportate dall’insider Amedeo Venza su Instagram, il conduttore delstarebbe prendendo in considerazione tre partecipanti di Temptation Island per unirsi alla Casa più spiata d’Italia. Iin questione sono quelli di Alfred, Anna e Sofia, tre volti che hanno catturato l’attenzione delnelle ultime settimane. Questi tre concorrenti, protagonisti di diverse tensioni e conflitti a Temptation Island, potrebbero essere il prossimo obiettivo di Signorini per portare dinamiche forti all’interno del