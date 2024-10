Morata contro il sindaco di Corbetta | Privacy violata vado via

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alvaroè costretto a cambiare casa per un’incredibile gaffe deldi, piccolo comune nell’hinterland di Milano. Il centravanti rossonero aveva infatti deciso di stabilirsi lontano dal centro della città oppure dalle aree di San Siro e Milanello, optando per la riservatezza. Tutto andava secondo i piani, fin quando il primo cittadino Marco Ballarini ha pubblicato un post su Instagram annunciando la novità. «Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go!», aveva scritto sui social, emulando la celebre formula di Fabrizio Romano per il calciomercato. «Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento. Sono tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaronella nostra grande famiglia di».