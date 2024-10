Mollicone racconta la sua esperienza in coma | Dopo quella notte ho cambiato idea sull’eutanasia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Federico, in una intervista a La Stampa ricordando quel 18 gennaio 2022, quando finì in. E lo fa sollecitato sul dibattito relativo al fine vita. “Nel 1984 arrivò in Parlamento la prima proposta di leggee, dice l’esponente di FdI, “ricordo le nostre battaglie quando il dibattito pubblico si accendeva intorno ai casi di Eluana Englaro o Piergiorgio Welby, qualche anno più tardi. Ma siamo sempre rimasti della stessa: la sacralità della vita è un principio non negoziabile” e “lo condivido ancora, ma dal giorno in cui ho avuto un malore qualcosa è”.ricorda ladel 2022 e di quando finì in“Una giornata faticosa –il presidente della Commissione Cultura della Camera – tanto che alle 21,30 sedevamo ancora in Aula. Avevo appena finito il mio intervento quando sono collassato.