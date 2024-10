Miss Italia e Montecatini legame sempre più stretto con il manager Stefanelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Poco più di un anno fa la tragedia che poteva porre la parola fine a un’avventura professionale lunga quasi mezzo secolo. Ma oltre a superare il dolore per l’improvvisa scomparsa del padre Gerry, conosciutissimo, il giovane figlio Alessioè stato capace di un mezzo miracolo. Ha rilanciato l’agenzia Syriostar che daè concessionaria per la Toscana die ha vinto anche il titolo più ambito con Ofelia Passaponti, la sesta vittoria del Granducato in 85 anni di storia di. Per l’agenzia di spettacolo diun traguardo importante al termine di un’estate che è stata caratterizzata da numeri record che elenca lo stesso Alessio