Migliorare il servizio idrico Ecco 640 metri di nuove condotte

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un tratto di 640diidriche, realizzate con materiali resistenti e sostituire quelle obsolete, per un investimento di 440 mila euro. E’ l’intervento di Acque, gestoredel Basso Valdarno e della Lucchesia, cominciato a Sant’Andrea in Caprile, a Capannori. Un progetto che garantirà sicuri vantaggi al sistema, evitando sprechi e disagi dovuti alle perdite. I lavori si concentrano principalmente lungo via di Valli, nel tratto in entrata a Sant’Andrea in Caprile, ma interesseranno anche alcune decine diin via Sant’Andrea (fino al campo sportivo); in totale verranno posati 640di tubazioni per sostituire le attuali che, a causa della loro vetustà, sono soggette a diversi guasti.