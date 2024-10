Martino bicchiere mezzo pieno | Guardate difesa rimbalzi e assist

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Sono contento della prestazione della squadra: volevamo iniziare il nostro percorso casalingo con una vittoria e avevo chiesto ai ragazzi un diverso atteggiamento e dei miglioramenti soprattutto nell’approccio difensivo e, in questo senso, abbiamo fatto le cose nella maniera giusta". Coach Antimo Martia così a caldo l’affermazione della Pallacanestro 2.015 nella seconda gara di campionato contro Cento, nel debutto davanti ai tifosi forlivesi in un Palafiera che ha sfoggiato un nuovo look, grazie al restyling che ha coinvolto soprattutto le nuove sedute e l’impianto di illuminazione. "Abbiamo subìto solamente 26 punti nel primo tempo – precisa il coach – poi siamo un po’ calati forse nella ripresa, con 33 punti al passivo, ma tenere un’avversaria di questo livello sotto i 60 è sempre un buon segnale.