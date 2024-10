Lui è gay Grande Fratello la rivelazione bomba di Jessica sul concorrente in casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Lui è gay”.nella notte suldi questa edizione. È successo tutto per caso, proprio mentre Mariavittoria Minghetti eMorlacchi stavano serenamente chiacchierando in giardino. La Molracchi stava cercando di capire qualcosa sull’assurda vicenda di Ilaria Clemente e della sua presunta gravidanza: “Secondo te rientra o non rientra?”. “Fosse capitato a me io non rientrerei”, ha risposto Mariavittoria e Morlacchi: “E se risolvi? Scusa e se risolvi e prendi una decisione?“. >> “Lei con l’ex tronista di Uomini e Donne”.Morlacchi ha eliminato le prove prima delSembra evidente, tranne colpi di scena o ripensamenti, cheMorlacchi stesse alludendo a un eventuale aborto in caso di gravidanza indesiderata.