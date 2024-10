Lazio a gonfie vele nel pantano dell’Olimpico | poker al Nizza due su due per Baroni in Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lava ae batte anche il, chiudendo in modo perfetto la settimana che era una prova della maturità per una squadra in costruzione. Dopo il ko beffardo di Firenze, infatti, è arrivata subito la reazione che si aspettava Marco: prima il tris ad Amburgo sulla Dinamo Kiev, poi la vittoria a Torino contro l’allora capolista, quindi questa nuova prova di forza ai danni del, anche se al termine di una partita strana che per i rossoneri è girata sempre peggio. Decisa da un super Castellanos, con la doppietta nel giorno del compleanno e impreziosita dai sigilli dell’immortale Pedro e di capitan Zaccagni su rigore.