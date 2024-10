Labirinti 1 Funzione e destrezza soggettiva tra scontato e cogito di Rosario Rito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La nuova opera di1.tra” ci ricorda che ai disabili non serve la pietà o il buonissmo, bensì il rispetto Genere: Saggistica/DisabilitàPagine: 104Prezzo: 9,99 €Codice ISBN: 979-1223010389 “1.tra” diè un saggio sulla disabilità che abbraccia molti argomenti, sia legati alla società che alla storia personale dell’autore.è affetto sin dalla nascita da paresi spastica e, nel corso della sua esistenza, ha avuto a che fare con la cattiveria umana, con i pregiudizi e l’intolleranza di chi vede la diversità come un limite e non come una possibilità.