La fisica che ci piace | Vincenzo Schettini al Teatro Petrarca per le scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – “Lache ci”:alper lein occasione dei cinquant’anni della Chimet. Il più famoso e amato professore del web farà tappa in città mercoledì 9 ottobre con uno spettacolo che trasformerà il palcoscenico in una grande aula scolastica dove, con coinvolgente simpatia e competenze scientifiche, accompagnerà i giovani spettatori in un esilarante percorso tra esperimenti die leggi della natura. L’evento, in programma alle 10.00, è inserito nel calendario dei festeggiamenti dell’anniversario della Chimet tra le iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze in età scolare per appassionarli e sensibilizzarli verso tematiche quali scienza, tecnologia, sostenibilità ed economia circolare.