Kolasinac fa l’assist Certezza Kossonou De Roon dominatore

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CARNESECCHI 6 Un paio di interventi per scaldare i guanti. DJIMSITI 7 Segna a 31 anni il suo primo gol in Champions, poi si fa male all’anca. KOSSOUNOU 6,5 Alla terza gara consecutiva da titolare non corre rischi dietro. Si infortuna nel finale.7 Sale e aiuta davanti, regalandoa Lookman. Bellanova 7,5 Grande primo tempo di corsa e cross a destra, poi nella ripresa trova la sua prima rete in Champions. DE7 Domina a centrocampo dove recupera ogni pallone. EDERSON 7 Presente ovunque, anche lui recupera tanti palloni e imposta. Si divora una buona occasione. ZAPPACOSTA 7 Un assist per il 3-0, un palo due minuti dopo. Corre tanto. SAMARDZIC 6,5 Tanti buoni palloni giocati, gara di qualità e sostanza. DE KETELAERE 6,5 Sfiora il gol con un sinistro poco di fuori, aiuta gli altri attaccanti.