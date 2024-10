Il futuro dell' Europa passa dalle competenze | il rapporto Draghi e la sfida dell’IA

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al direttore - Formazione e svilupporivestono tradizionalmente un ruolo di rilievo nelle politiche europee, e ciò risulta oggi più essenziale che mai essendo il settore’educazione particolarmente esposto alle opportunità e sfide’intelligenza artificiale. Il recentesta alimentando un dibattito sulla competitività’Unione europea e auspicabilmente rappresenterà un punto di riferimento per le politichee nuove istituzioni comunitarie. Secondo l’indagine, il capitale umano è il principale attorea crescita economica, per cui è necessario tornare a mettere al centro le, non più intese come mero “costo-funzione” ma quali pilastri fondamentalia rivoluzione digitale. Siamo all’alba di una nuova era, dove l’uomo e la macchina – necessariamente in quest’ordine – vivono in sinergia l’uno con l’altra.