Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di giovedì 3 ottobre Nomination eliminati e sondaggi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3, va in onda una nuova puntata, il reality show condotto da Alfonso Signorini su5. In studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’internocasa. Analizziamo tutte lepuntata.su5, lasesta puntata del 3, cosa ci sarà?dalle ore 21.34 appuntamento con lasesta puntata del. Alfonso Signorini è pronto a collegarsi con i concorrentidiciottesima edizione del GF. All’internocasa cominciano a formarsi i primi gruppetti e a nascere anche le prime simpatie come quella tra Shaila Gatta e Javier.