Genova o il nostro Datini? La cambiale ‘contesa’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A scuotere i campanili die Prato riproponendo il documento del banchiere genovese è un articolo del giornalista e docente universitario Massimo Sideri che nella sua newsletter "One More Thing" di scienza e innovazione per il Corriere della Sera. E’ presentata la nota questione (almeno per gli studiosi) su chi sia stato ad inventare lae l’ampia letteratura sull’argomento, ma con una conclusione di buon senso, ovvero che sia meglio "annoverare lain quella lunghissima e felice lista di innovazioni e invenzioni e scoperte che fanno la nostra storia". Quella degli italiani, senza badare alle province.