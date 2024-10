Frank Fritz la causa di morte e le gravi malattie della star de Gli Svuotacantine

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è morto a 60 anni, il 30 settembre 2024, adelle complicazioni di un grave ictus che lo aveva colpito nel 2022 e dal quale non si era mai ripreso pienamente. Inoltre, ladel programma Gli– a caccia di tesori, negli ultimi 15 anni aveva dovuto affrontare diversi problemi di salute, tra cui morbo di Crohn, una malattia a carico dell’intestino che potrebbe aver giocato un ruolo nella sua. La stessa malattia fu una delle ragioni che costrinseroa lasciare il programma che condivideva con Mike Wolfe nel 2021. Nello stesso periodo infatti, subì anche un importante intervento alla schiena e fu ricoverato in una struttura di rehab per risolvere i suoi problemi di alcolismo.