Francia diramati i convocati | Deschamps ‘si ripete’ sui 2 dell’Inter!

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladi Didierha diramato la lista deiper le partite contro Israele e Belgio: queste le decisioni sui due, Benjamin Pavard e Marcus Thuram.– Benjamin Pavard, proprio come durante la prima sosta per le nazionali, è stato escluso dalla lista deidellaper le sfide di Nations League contro Israele e Belgio. Al momento, Didiernon lo vede e dunque per la seconda volta di fila il difensore nerazzurro rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme all’Inter. Ora, la decisione poco attesa dai più: Pavard non farà parte della squadra che fronteggerà azzurri e Diavoli Rossi nella competizione per nazioni. C’è invece Marcus Thuram, che a differenza del difensore è ormai un convocato inamovibile.