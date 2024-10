Ferencvaros-Tottenham il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gli Spurs, una delle squadre più accreditate per la vittoria dell’Europa League, affrontano ilnella seconda giornata del girone unico. Obiettivo? Continuare a vincere e consolidare il primato.: Una Trasferta da Non Sottovalutare Il, considerato tra i principali favoriti per il trionfo in Europa League, si prepara alla sua prima trasferta nella fase a gironi contro il. La squadra ungherese arriva a questodopo aver subito una sconfitta per 2-1 in casa dell’Anderlecht. Gli ungheresi hanno provato a reagire nel finale con un gol di Traoré, senza però riuscire a sfruttare la superiorità numerica causata dall’espulsione di Angulo. Gli Spurs, dal canto loro, hanno avuto un esordio movimentato in casa contro il Qarabagh.