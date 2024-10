Emessi 16 provvedimenti Daspo dalla Questura di Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iriguardano i fatti accaduti durante tre partite di calcio. Da uno a quattro anni la durata Il Questore diha adottato 16di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predispostiDivisione Polizia Anticrimine della. A daren comunicazione una nota delladi, giunta ieri in redazione. Giugliano Calcio 1928 – Virtus Francavilla In particolare, 4 di questi, della durata di 3 anni, sono stati irrogati nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, che, in occasione dell’incontro di calcio Giugliano Calcio 1928-Vitus Francavilla, disputatosi lo scorso 11 febbraio presso lo stadio “A. De Cristofaro”, erano stati indagati per danneggiamento e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.