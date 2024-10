È l' occasione per affondare l' Iran Israele verso la reazione Cosa succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «Adesso è il momento di sferrare un colpo strategico all'. Non so se si presenterà un'altra opportunità come questa e il vantaggio rischia di svanire nell'attesa». Lo storico israeliano Benny Morris ha seguito la traiettoria dell'attacco di Teheran dal soggiorno di casa sua a Srigim, appena a sud della strada tra Gerusalemme e Tel Aviv. «Dalla finestra potevo vedere i missili passare. Ero sorpreso che non venissero intercettati prima di arrivare a volare sulla mia testa. Ma non ero davvero preoccupato.si è comportato bene. Le sue difese hanno funzionato» ed ora «dovrebbe rispondere con forza. Non come ad aprile. Ma Netanyahu è troppo esitante per essere un vero leader. È la sua natura. Non ha la forza di carattere necessaria. Evita le decisioni importanti. E quando si tratta di sfide, di solito fa marcia indietro» afferma in una intervista a La Stampa.