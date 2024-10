Come comunica Michael Schumacher alle nozze della figlia fonti vicine alla famiglia svelano le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il sette volte campioneF1è tornato a farsi vedere in pubblico. L’occasione è stato il matrimonioGina e del fidanzato, organizzato nella villa di Maiorca, in Spagna, dove l’ex pilota Ferrari vive insiememoglie Corinna da diversi anni. Si è trattato del primo evento, dopo l’incidente sugli sci del dicembre 2013, a cui hanno partecipato anche persone esterne oltreristretta cerchia du cui ovviamente fanno parte i familiari, collaboratori sanitari e amici strettissimiJean Todt. Lo scorso anno, il 77enne manager francese ex team principalscuderia di Maranello aveva rilasciato un’intervista a L’Equipe per raccontare qualche dettaglio più sulledi. “Semi manca? No, posso dire che mi manca. Ho condiviso con lui molti momenti e sono onorato di poterlo fare ancora.