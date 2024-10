Chi è Franco Alfieri il sindaco ‘re delle fritture’ arrestato per corruzione e turbativa d’asta

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ‘redi Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno,giovedì pernell’ambito di un’inchiesta della Procura di Salerno, è un ‘collezionista’ di record. Politico di lungo corso e fedelissimo del governatore campano Vincenzo De Luca, detiene il particolare primato di essere statodi tre diversi Comuni: Torchiara, Agropoli e Capaccio Paestum. Perché è il ‘reLa sua ‘fama’ arriva con la campagna per il referendum costituzionale promosso e voluto dall’allora premier Matteo Renzi, la riforma Renzi-Boschi che, tra l’altro, avrebbe abolito il Senato. Il 15 novembre 2016, De Luca convocò oltre 300 amministratori locali in un albergo di Napoli, il Ramada, per spiegare le ragioni del ‘Sì’ (il 4 dicembre, alle urne vinse il ‘No’).