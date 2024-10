Calciomercato Milan il futuro di Luka Jovic è nuovamente in Spagna Lo scenario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024), Paulo Fonseca boccia: e adesso il suopuò essere in. Ecco la squadra Che fine ha fatto? E’ sicuramente l’attaccante serbo il grande punto interrogativo di questo inizio di campionato del nuovoguidato Paulo Fonseca. L’ex Real Madrid e Fiorentina, nel giro di pochi mesi, è passato dall’essere il vice Olivier Giroud a un vero e proprio oggetto misterioso. Ecco che, quindi, il suosembra scritto: a gennaio sarà quasi sicuramente addio e occhio alla. Sì, perchéè finito nel mirino del Villareal, che starebbe cercando un innesto offensivo low cost. Il serbo è, così, una grande occasione, visto che ilnon si opporrà sicuramente alla cessione. Nelle prime sei uscite in serie A del Diavolo, infatti, l’attaccante ex Fiorentina ha disputato solamente 15 minuti (nella gara contro il Lecce).