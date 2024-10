Beatrice di York costretta a vendere un regalo troppo costoso della Regina Elisabetta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo aver annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, la Principessadiriceverà sicuramente tanti, tantissimi, regali per il royal baby in arrivo la prossima primavera. Ma molto probabilmente nessun dono sarà all’altezza di quello che la figlia di Andrea e Sarah Ferguson ha avuto dall’adorata nonna, lascomparsa nel 2022. Non è un segreto che la sovrana sia sempre stata molto devota ai suoi nipoti. Aveva la fama di essere una madre assente – per ragioni legate alla sua posizione – ma come nonna si è rivelata decisamente più attenta e presente. Anche perché quando sono nati William, Harry, Zara e altri cugini, il ruolo di The Queen era già ben consolidato e aveva più tempo (e attenzione) a disposizione.