Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 19 | ecco quanto verrà pagata per fare la ballerina per una notte

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ci siamo! Ancora due giorni e i fedelissimi dipotranno finalmente vedere la loro beniamina acon le. Dopo diversi rumor circa la sua presenza nel cast della diciannovesima edizione dello show di Milly Carlucci, è arrivata nei giorni scorsi l’ufficialità:sarà ospite di puntata comeper una. Sembrerebbe che per motivi di budget sia saltatala sua partecipazione nel programma per l’intera edizione, ma i fan sono stati comunque accontentati. L’indimenticata conduttrice di Pomeriggio 5 sarà comunque protagonista sul palcoscenico del programma di Rai Uno seppure solo per poco tempo. Masarà stato il cachet richiesto da Barbarella? A svelare la cifra stellare ci ha pensato nelle scorse ore Dagospia. La prima notizia riguarda il clamoroso cachet: per accennare due passettini in pista “Carmelita” incasserà circa 70 mila euro.