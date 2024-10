Arrestato Franco Alfieri il re delle fritture | Appalti truccati per favorire la ditta di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Finisce in carcere con l’accusa di aver pilotatoverso aziende della sua, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, papavero del Pd salernitano e a lungo tra i più stretti collaboratori del governatore Vincenzo De Luca, che lo rese immortale con la celebre battuta sulledi pesce. Quello diè il nome di spicco di un’ordinanza cautelare nei confronti di sei indagati, accusati reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. La Finanza ha proceduto al sequestro, nella forma diretta e per equivalente, di un ammontare superiore ai 543.000 euro.