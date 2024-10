Allerta meteo rossa in Emilia Romagna | quali sono le zone più colpite dal maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna, 3 ottobre 2024 – Sullacontinua a piovere e l’diramata dalla Protezione Civile, in alcuni territori, si fa ‘’ (criticità massima): è stato pubblicato da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), l’avviso dipervalido già dalle 12 di oggi, giovedì 3 ottobre, con durata 36 ore, ovvero fino alle 00:00 di sabato 5 ottobre. L’per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni riguarda, in particolare, le aree di collina romagnole (province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna), la costa romagnola e la pianura bolognese (corrispondente alle province di Bologna, Ferrara e Ravenna).