Accise sul diesel gioco delle tre carte dal Mef

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ieri tutti hanno ricordato, oltre alle promesse di Matteo Salvini, anche il video del 2019 dell’attuale premier, Giorgia Meloni. Entrambi promettevano di voler abolire lesui carburanti. Ora il governo invece per fare cassa pensa di allineare lesul gasolio a quelle, più alte, sulla benzina per recuperare circa 3 miliardi di risorse. Il dietrofront del governo è contenuto nel Piano strutturale di bilancio che fa riferimento al “riordinospese fiscali”, capitolo nel quale rientra anche un obiettivo riguardante i carburanti. A pagina 132 del documento pubblicato dal Mef, infatti, si parla di “allineamentoaliquotepere benzina”. Attualmente, infatti, lesulla benzina sono più care di quelle sul gasolio. Per la benzina si pagano 0,728 euro al litro mentre per il0,617 euro al litro.