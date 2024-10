A tavola i 20 chef dei capi di Stato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)da tutto il mondo si radunano a Segrate. E così, per una sera, Cascina Ovi diventerà latale internazionale del gusto e della gastronomia: il ristorante di via Olgia 11 ospiterà oggi la cena esperienziale dell’Annual Meeting Clubs dess. Oltre a Fabrizio Boca, capo-cuoco del presidente Sergio Mattarella, ci saranno 19 executivedeididi altrettante nazioni, dall’India alla Francia, dalla Svezia al Canada, dall’Estonia agli Stati Uniti fino alla Thailandia. Inserita nell’ambito di un più ampio tour del Club deglis in Italia, la cena a Cascina Ovi sarà l’occasione per scoprire lo stile di un ristorante giocato fra i piatti della tradizione sarda e un repertorio contemporaneo e internazionale.