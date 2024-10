Violenza sessuale su una paziente Arriva il rinvio a giudizio per lo pneumologo Luca Richeldi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lo, professore del Policlinico Gemelli, è stato rinviato acon l’accusa dinei confronti di una. Il fatto risale al 2022 e si sarebbe verificato all’interno del suo studio.ha tentato di patteggiare due volte, ma entrambe le richieste sono state respinte dal giudice per l’incongruenza della pena proposta. Condotte abusive e violazione del rapporto medico-Il giudice per le indagini preliminari Maddalena Cipriani ha sottolineato la gravità del fatto, evidenziando comeavesse violato il patto di fiducia tra medico e. “La richiesta non appare congrua in considerazione della complessiva gravità del fatto“, ha dichiarato il gip, riferendosi alle condotte abusive contestate e alla posizione di garanzia ricoperta dal professore, a cui la vittima si era affidata per le cure.