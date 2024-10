The Electric State | le prime foto del colossale film Netflix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha condiviso in rete leimmagini ufficiali di The, ildei fratelli Russo dalbudget. Ilè ambientato in una sorta di versione retrò degli anni novanta dove i robot senzienti, che un tempo servivano pacificamente gli umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita. I fratelli Russo, in attesa di mettersi a lavoro sulevento della Marvel “Avengers: Doomsday“, hanno diretto questoguidando nel cast due volti noti come quello di Chris Pratt e Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, interpreta Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello apparentemente morto. Chris Pratt veste, invece, i panni di un soldato veterano di nome Keats che ora fa il camionista e contrabbanda merci. Anthony Mackie presta la voce a un robot di nome Herman, mentre Woody Harrelson doppia il leader dei robot chiamato Mr. Peanut.