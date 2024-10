Salvini fa gli auguri ai nonni e sui social si scatena l’ironia | Quando ha tempo veda cosa succede ai treni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Nel giorno più lungo per i pendolari italiani, con oltre 100cancellati per un guasto, ritardi anche di diverse ore e migliaia di passeggeri bloccati nelle stazioni senza alternative, il ministro delle Infrastrutture Matteofa gliaicon un post su X e viene bersagliato di critiche e battute al vetriolo. “Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei, Agnese e Carlo, Nella e Aldo – scrive– Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia perché hanno colorato la mia infanzia come solo loro sapevano fare e oggi sono i miei Angeli Custodi. Se potete, chiamateli e fate sentire il vostro affetto, perché isono la vita. Buona festa a tutti i”.