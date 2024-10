Roma – Capranica Prenestina | Focus sul Femminicidio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 5 Ottobre alle 18.30 presso il Tempio della Maddalena aavrà luogo il Convegno: “Spezzare il Silenzio Strategie di Prevenzione contro il”. L’iniziativa che si inserisce nell’ambito della rassegna Convegnistica:”La Società della Paura Vivere Costantemente in Guerra “ voluta da Don Davide Martinelli ,intende fornire unsul fenomeno della violenza di genere ;un crimine che in Italia ha assunto negli ultimi anni una incidenza sociale preoccupante. L’approccio sarà ancora una volta “Multidisciplinare”, in linea con i precedenti incontri. L’obiettivo è quello di creare una comunità inclusiva in grado di arginare quel “ Grido di Dolore” che troppe volte rimane sepolto dietro quel “velo di paura” che impedisce alle donne di chiedere aiuto.