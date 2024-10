Puliamo il mondo e la Valgraziosa Raccolta una tonnellata di rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quasi unadiraccolti in una mattinata, senza contare ferro e legno, questo il risultato in cifre raggiunto domenica scorsa a Calci peril. Un risultato reso possibile dalla partecipazione di tante persone, grandi e piccini, su iniziativa dell’amministrazione comunale e della Compagnia di Calci, in collaborazione con Legambiente Pisa e altre associazioni, che hanno arricchito il pomeriggio con numerose attività dedicate all’ambiente e al benessere. "È stata una bellissima domenica di partecipazione attiva - ha sottolineato l’assessora all’ambiente, Valentina Marras – e il vero risultato sta nelle tante persone coinvolte, in particolare bambine e bambini. Rimboccandoci le maniche, abbiamo dedicato parte del nostro tempo alla cura del territorio e, soprattutto, abbiamo visto all’opera una comunità viva, di cui dobbiamo andare orgogliosi".